Оно состоится в ближайшую субботу. В этом году театру юного зрителя исполняется 25 лет. За годы работы в репертуаре ТЮЗа собралась потрясающая коллекция сказок, причём, практически все детские спектакли - музыкальные, в них много красивых песен и танцев.

В честь дня рождения театра было решено сделать концерт, объединяющий лучшие номера и пригласить для участия талантливых ребят, живущих в Тольятти. Для этого октябре провели кастинг. Юные таланты будут исполнять сольные партии в музыкальных номерах, а помогать им будут профессиональные артисты.

Шоу получило название «Поющий Дилижанс», зрителей ждут 11 ноября в 18.00. Билет - 200 рублей.