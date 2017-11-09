Оно состоится в ближайшую субботу. В этом году театру юного зрителя исполняется 25 лет. За годы работы в репертуаре ТЮЗа собралась потрясающая коллекция сказок, причём, практически все детские спектакли - музыкальные, в них много красивых песен и танцев.
В честь дня рождения театра было решено сделать концерт, объединяющий лучшие номера и пригласить для участия талантливых ребят, живущих в Тольятти. Для этого октябре провели кастинг. Юные таланты будут исполнять сольные партии в музыкальных номерах, а помогать им будут профессиональные артисты.
Шоу получило название «Поющий Дилижанс», зрителей ждут 11 ноября в 18.00. Билет - 200 рублей.
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