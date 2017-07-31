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31 июля 2017
08:52:03

Тольяттинский детский технопарк планируют открыть 15 сентября

К этой дате будет завершено комплектование групп, и  начнутся занятия  педагогов с детьми, сообщил директор самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Максим Трещанин.

Новые помещения, расположенные в Жигулевской долине, проинспектировали будущие педагоги. Комплектование штата еще продолжается, также как и работа по оснащению аудиторий оборудованием.

Кстати, Тольятти показывает высокий интерес к новому центру. Больше двух сотен  дошколят (с 6 лет) и школьников уже  изъявили желание узнать больше о профессиях будущего. В горадминистрации заявили, что  есть возможность зачислить на обучение еще  около  четырехсот человек.

Прием заявок на бюджетное обучение в детском технопарке продолжается на региональном портале кванториум63.рф. Для детей с 6 лет доступны  направления IT, робоквантум, промышленный дизайн, нано-квантум и проектирование беспилотных транспортных средств.




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