К этой дате будет завершено комплектование групп, и начнутся занятия педагогов с детьми, сообщил директор самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Максим Трещанин.

Новые помещения, расположенные в Жигулевской долине, проинспектировали будущие педагоги. Комплектование штата еще продолжается, также как и работа по оснащению аудиторий оборудованием.

Кстати, Тольятти показывает высокий интерес к новому центру. Больше двух сотен дошколят (с 6 лет) и школьников уже изъявили желание узнать больше о профессиях будущего. В горадминистрации заявили, что есть возможность зачислить на обучение еще около четырехсот человек.

Прием заявок на бюджетное обучение в детском технопарке продолжается на региональном портале кванториум63.рф. Для детей с 6 лет доступны направления IT, робоквантум, промышленный дизайн, нано-квантум и проектирование беспилотных транспортных средств.