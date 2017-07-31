К этой дате будет завершено комплектование групп, и начнутся занятия педагогов с детьми, сообщил директор самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Максим Трещанин.
Новые помещения, расположенные в Жигулевской долине, проинспектировали будущие педагоги. Комплектование штата еще продолжается, также как и работа по оснащению аудиторий оборудованием.
Кстати, Тольятти показывает высокий интерес к новому центру. Больше двух сотен дошколят (с 6 лет) и школьников уже изъявили желание узнать больше о профессиях будущего. В горадминистрации заявили, что есть возможность зачислить на обучение еще около четырехсот человек.
Прием заявок на бюджетное обучение в детском технопарке продолжается на региональном портале кванториум63.рф. Для детей с 6 лет доступны направления IT, робоквантум, промышленный дизайн, нано-квантум и проектирование беспилотных транспортных средств.
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