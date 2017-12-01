В понедельник, 4 декабря, коммунист Максим Гусейнов проведет совещание с руководством оператора и представителями подрядных организаций, осуществляющих капитальный ремонт в многоквартирных домах Тольятти. В настоящий момент на контроле у рабочей группы Гусейнова находится 36 проблемных объектов. Все они внесены в протокол, который будет рассматриваться в ходе совещания.

В число наиболее часто встречающихся проблем, выявленных в результате деятельности рабочей группы и по жалобам жителей, входят неудовлетворительное качество работ, срыв сроков, невыполнение гарантийных обязательств, возмещение собственникам ущерба, причиненного в ходе ремонта. По итогам уже проведенных совещаний с апреля этого года Максиму Гусейнову удалось добиться выполнения обязательств со стороны подрядчиков в 34 многоквартирных домах.

Если вы столкнулись с похожими проблемами, сообщите об этом в приемную депутата по телефону: 22-30-43. Ваш дом будет внесен в протокол, подлежащий рассмотрению на ближайшем совещании в Фонде капитального ремонта.

Фото gusejnovmaksim.ru