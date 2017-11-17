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17 ноября 2017
07:54:30

Тольяттинский «Департамент ЖКХ» сохранил свое место в антирейтинге энергетиков губернии

В списке 11 худших он на 4-й позиции. Компания «Т-Плюс» ведет постоянный учет тех, кто затрудняет ее работу по теплоснабжению региона. Задолженность к 1 октября 2017 года достигла 6,8 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным показателем 2016-го размер долга вырос на 424 млн или на 6%. В этих условиях энергетикам непросто закупать топливо для работы ТЭЦ и оплачивать закупку ремонтных материалов.

Основная доля задолженности приходится на управляющие компании и ТСЖ, и долг «Департамента ЖКХ» из Тольятти  за минувший год вырос на 87%. При этом энергетики используют все предусмотренные законом способы взыскания: переговорную работу, подачу судебных исков, предоставление рассрочек, взыскание задолженности совместно со службой судебных приставов.

Как результат, в октябре 2017 года полностью оплатил все, что было должен, самарский  завод «Авиакор».




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