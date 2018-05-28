слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
28 мая 2018
10:56:02

Тольяттинский департамент финансов не зря «ест свой хлеб»

Об этом говорят в городской администрации. Благодаря его специалистам в первом полугодии 2018 удалось существенно снизить долговую нагрузку муниципалитета. Электронные торги по предоставлению кредитов администрации для погашения уже имеющихся задолженностей перед другими банками прошли успешно.

Как сообщил замглавы Тольятти по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный, ставку удалось снизить до 8% и сэкономить довольно значительную сумму бюджетных средств — 30 млн рублей. Работа по снижению процентных ставок ведется с апреля 2017 года. Когда она начиналась, ставки были на уровне 11,4%.

В городской администрации считают, что за эти достижения следует благодарить департамент финансов.




Последние новости Тольятти

28 мая
12:34
В Тольятти в ближайшее время может появиться скульптура пограничника с собакой

Об этом сообщили в региональном правительстве

28 мая
12:29
Национальный парк «Самарская Лука» приглашает тольяттинцев на велосипедные маршруты

Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей

28 мая
11:37
С тольяттинского полуострова Копылово вывезли порядка 4 тонн отходов

Но кучи мусора вырастают как из-под земли

28 мая
11:16
В Тольятти были ранены пассажиры маршрутки, попавшей в ДТП

Это случилось сегодня около 7 утра в районе дома № 3/55 по ул. Высоковольтной.

28 мая
10:51
В Тольятти ребенок пострадал на пешеходном переходе

Наезд совершил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан»

28 мая
10:38
В Тольятти ищут пропавших мужчин, которые уехали на гидроцикле

Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев

28 мая
10:26
Тольяттинский Экомобиль будет ездить по новому графику

С сегодняшнего дня он переходит на летнее расписание


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+