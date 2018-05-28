Об этом говорят в городской администрации. Благодаря его специалистам в первом полугодии 2018 удалось существенно снизить долговую нагрузку муниципалитета. Электронные торги по предоставлению кредитов администрации для погашения уже имеющихся задолженностей перед другими банками прошли успешно.

Как сообщил замглавы Тольятти по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный, ставку удалось снизить до 8% и сэкономить довольно значительную сумму бюджетных средств — 30 млн рублей. Работа по снижению процентных ставок ведется с апреля 2017 года. Когда она начиналась, ставки были на уровне 11,4%.

В городской администрации считают, что за эти достижения следует благодарить департамент финансов.