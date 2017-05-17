Она расположится в «Фанни парке». К созданию библиотеки, целью которой является бесплатный доступ к литературе любого направления, приглашаются все желающие. Организаторы готовы сотрудничать с заинтересованными и неравнодушными, принимать любую помощь. Открытие библиотеки запланировано на 1 июня.
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