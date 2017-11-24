Накануне в Китае тхэквондист Центра спортивной подготовки Борис Краснов выиграл квалификационный турнир Grand Slam China 2017 в весовой категории 68 кг. В финальном поединке он одолел титулованного спортсмена из Ирана Ягхуби Аболфазла. Соревнования имеют самый большой призовой фонд среди всех международных турниров по тхэквондо. Победитель получает 70 000 долларов, серебряный призер – 20 000, бронзовый– 5 000.

Анар Аскеров, тренер Бориса Краснова:

— «Я очень рад нашей очередной победе. Борис четко выполнил все установки тренера и заслуженного выиграл золотую медаль. В нашем виде спорта в турнире «Большой шлем» три этапа. По их итогам определяется сильнейший спортсмен в своей весовой категории, который и получит путевку на летнюю Олимпиаду в Токио-2020. Впереди нас ждет финал, который пройдет в Китае в январе 2018 года. На нем выступит сегодняшняя тройка призеров, чемпион мира 2017 года, олимпийский чемпион, чемпион серии Гран-при и многие другие спортсмены, которые входят в топ-12. Впереди много работы расслабляться не стоит. Наша главная задача – Олимпиада в Токио».