Городские власти утвердили основные параметры документа на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов. По сравнению с предыдущим годом доходы города выросли на 3%, а дефицит снижен более чем на полмиллиарда рублей. Как и в прошлом году в приоритете остается социальная сфера – более половины всех расходов запланированы на образование, на экономику, на сферу ЖКХ.

Тем не менее, вот уже который год главный финансовый документ города является дефицитным. Администрация делает все для того, чтобы долг города не увеличивался. По прогнозам на 2018 год его размер составит 6 млрд 200 млн рублей. Бюджет принят в первом чтении, второе пройдет 6 декабря. До этого документ будет детально проработан на согласительной комиссии. Будет изучен каждый источник поступления доходов и каждая статья расходов. На рассмотрение думы бюджет поступит после того, как будет согласован с депутатами.

Как отметили в администрации, сейчас в городе все чаще наблюдается замещение финансирования тех или иных мероприятий средствами из областного или федерального бюджетов. Например, благодаря программе развития комфортной городской среды, городу удалось привлечь порядка 225 млн рублей. Вышестоящие источники финансирования празднования 50-летия АВТОВАЗа также поспособствовали существенной экономии средств на предстоящий период.