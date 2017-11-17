слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
17 ноября 2017
10:11:54

Тольяттинский бюджет останется социально-ориентированным

Городские власти утвердили основные параметры документа на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов. По сравнению с предыдущим годом доходы города выросли на 3%, а дефицит снижен более чем на полмиллиарда рублей. Как и в прошлом году в приоритете остается социальная сфера – более половины всех расходов запланированы на образование, на экономику, на сферу ЖКХ.

Тем не менее, вот уже который год главный финансовый документ города является дефицитным. Администрация делает все для того, чтобы долг города не увеличивался. По прогнозам на 2018 год его размер составит 6 млрд 200 млн рублей. Бюджет принят в первом чтении, второе пройдет 6 декабря. До этого документ будет детально проработан на согласительной комиссии. Будет изучен каждый источник поступления доходов и каждая статья расходов. На рассмотрение думы бюджет поступит после того, как будет согласован с депутатами.

Как отметили в администрации, сейчас в городе все чаще наблюдается замещение финансирования тех или иных мероприятий средствами из областного или федерального бюджетов. Например, благодаря программе развития комфортной городской среды, городу удалось привлечь порядка 225 млн рублей. Вышестоящие источники финансирования празднования 50-летия АВТОВАЗа также поспособствовали существенной экономии средств на предстоящий период.




Последние новости Тольятти

17 ноября
13:42
Студенты самарских вузов закончат учебный год в мае

Это связано с чемпионатом мира по футболу.

17 ноября
12:30
Жителям губернии не дают житья коллекторы

В Управление Федеральной службы судебных приставов за 10 месяцев года поступило свыше 500 жалоб

17 ноября
11:46
Администрация Тольятти обращается к водителям с просьбой уступать дорогу спецтранспорту

Поводом для этого стала авария с участие машины «скорой помощи», которая произошла накануне

17 ноября
11:36
Два тольяттинских пешехода пострадали накануне на дорогах города

Госавтоинспекция в очередной раз предлагает горожанам «выйти из тени»

17 ноября
10:54
Российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимней Олимпиады

Это может случиться, если сборную России не допустят к участию в соревнованиях.

17 ноября
10:45
В Тольятти стартовал «Жигули-Баскет»

Среди участников фестиваля спортсмены из Москвы, Самары, Раменского, Саратова,

17 ноября
10:26
Телеканал ТНТ больше не будет показывать зарубежное кино

 С 20 ноября в его сетке будет только российский контент


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+