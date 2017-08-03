«MOTOREXPO» будет проходить на протяжении 4х дней - с 21 по 24 число, сообщили организаторы.

Гости смогут увидеть знаменитые суперкары, узнать о новых моделях, испытать легендарные автомобили на тест-драйве. Традиционный участник выставки «АВТОВАЗ» в очередной раз представит свои новинки.

21 сентября в 16:00 двери Тольяттинского автосалона «MOTOREXPO» откроются для первых лиц города, региона и представителей СМИ.