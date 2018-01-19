«На чистую воду» недобросовестного юриста вывели сотрудники ФСБ. Они установили, что 48-летняя жительница города, обладая статусом адвоката потребовала полмиллиона рублей от клиентки, которая просила содействия в смягчении наказания для своего супруга.

Мужчина был фигурантом уголовного дела о незаконном производстве и сбыте наркотиков, а в этом мошенница помогать не собиралась, так ккак не имела таких полномочий. В итоге гражданка была задержана с поличным при получении денег.

Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.