«На чистую воду» недобросовестного юриста вывели сотрудники ФСБ. Они установили, что 48-летняя жительница города, обладая статусом адвоката потребовала полмиллиона рублей от клиентки, которая просила содействия в смягчении наказания для своего супруга.
Мужчина был фигурантом уголовного дела о незаконном производстве и сбыте наркотиков, а в этом мошенница помогать не собиралась, так ккак не имела таких полномочий. В итоге гражданка была задержана с поличным при получении денег.
Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
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