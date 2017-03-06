Накануне, 7 марта, в культурно-досуговом центре состоится праздничная программа «Музыка весны!». Никаких билетов - вход свободный. Начало концерта в 19-00. Свои выступления готовят для гостей танцевальные и вокальные коллективы «Буревестника».
В программе: танцевальная студия «Кредо», народный украинский хор «Днипро», народный ансамбль еврейской песни «Менора», народный ансамбль песни и танца «Жигули», народный ансамбль казачьей песни «Ставр», ВИА «Лето подавай!», воспитанники студии эстетического развития «Крылья» и «Крылья плюс». Контактный телефон: 93-01-66.
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