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03 ноября 2017
12:20:30

Тольяттинских выпускников приглашают в образовательные учреждения МЧС России

Вам готовы предложить бесплатное обучение на бюджетных местах. Чтобы вы могли узнать больше о будущей профессии, тольяттинские пожарные готовят День открытых дверей для 11-классников Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района, а также их родителей.

Вас ждут 18 ноября в 12 час. По адресу ул. 40 лет Победы, 94. Ознакомительные проморолики расскажут все самое важное о вузах МЧС, о порядке отбора кандидатов, условиях поступления и дальнейшего трудоустройства по специальности.  Телефон для справок: 21-81-77.




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