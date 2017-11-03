Вам готовы предложить бесплатное обучение на бюджетных местах. Чтобы вы могли узнать больше о будущей профессии, тольяттинские пожарные готовят День открытых дверей для 11-классников Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района, а также их родителей.
Вас ждут 18 ноября в 12 час. По адресу ул. 40 лет Победы, 94. Ознакомительные проморолики расскажут все самое важное о вузах МЧС, о порядке отбора кандидатов, условиях поступления и дальнейшего трудоустройства по специальности. Телефон для справок: 21-81-77.
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