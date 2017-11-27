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27 ноября 2017
09:43:14

Тольяттинских выпускников приглашают на учебу в Питер

Завтра в городе пройдёт информационная встреча сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета со школьниками и их родителями. Вам расскажут о реализуемых в вузе образовательных программах, об особенностях приема на обучение, дадут ответы на все вопросы.

Кроме того, желающие смогут получить индивидуальные  консультации. Встреча пройдет в лицее №57, начало в 10-00, уточнили в администрации Тольятти.




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