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03 ноября 2017
08:19:49

Тольяттинских водителей ждут тотальные проверки на состояние опьянения

Сегодня и завтра ГИБДД проводит на территории губернии широкомасштабную акцию «Самарская область – территория трезвых водителей!». В мероприятии будут задействованы общественники, волонтеры, студенты и представители средств массовой информации. Непосредственное участие в спецрейдах примут начальники территориальных подразделений  Госавтоинспекции.

Результаты акции на следующей неделе, 8 ноября, обсудят в Самарском доме Журналиста. Там состоится круглый стол с участием медиков, наркологов, психологов, общественников, журналистов, а также представители законодательной и исполнительной власти. Итогом проекта "Самарская область - территория трезвых водителей!"  должно стать видеообращение к автовладельцам с просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии.




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