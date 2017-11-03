Сегодня и завтра ГИБДД проводит на территории губернии широкомасштабную акцию «Самарская область – территория трезвых водителей!». В мероприятии будут задействованы общественники, волонтеры, студенты и представители средств массовой информации. Непосредственное участие в спецрейдах примут начальники территориальных подразделений Госавтоинспекции.

Результаты акции на следующей неделе, 8 ноября, обсудят в Самарском доме Журналиста. Там состоится круглый стол с участием медиков, наркологов, психологов, общественников, журналистов, а также представители законодательной и исполнительной власти. Итогом проекта "Самарская область - территория трезвых водителей!" должно стать видеообращение к автовладельцам с просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии.