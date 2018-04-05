Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. В начале января ее утвердил премьер Дмитрий Медведев, пишет «Ъ ». В рамках этого документа планируется достичь нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

Уже обсуждается широкий набор мер, включая установку на автомобилях «алкозамков», развитие системы проката автокресел, введение временных прав и увеличение числа перекрестков с круговым движением.

Эксперты предлагают также навести порядок с автоматическими камерами и ввести жесткий запрет на пользование любыми гаджетами за рулем. Впрочем, конечный вариант плана по итогам общественных обсуждений может серьезно видоизмениться.