Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. В начале января ее утвердил премьер Дмитрий Медведев, пишет «Ъ». В рамках этого документа планируется достичь нулевой смертности в ДТП к 2030 году.
Уже обсуждается широкий набор мер, включая установку на автомобилях «алкозамков», развитие системы проката автокресел, введение временных прав и увеличение числа перекрестков с круговым движением.
Эксперты предлагают также навести порядок с автоматическими камерами и ввести жесткий запрет на пользование любыми гаджетами за рулем. Впрочем, конечный вариант плана по итогам общественных обсуждений может серьезно видоизмениться.
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