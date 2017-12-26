Этим займутся активисты организации "Волонтеры Победы", которые превратятся в добрых волшебников с подарками.

Они отправятся в гости к участникам войны, труженикам тыла, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, чтобы пожелать им в новом году здоровья и благополучия, а также вручить подарочные наборы, которые подготовлены при поддержке корпорации «Тольяттиазот».

Акция пройдет в течение двух дней - 28 и 29 декабря.