Этим займутся активисты организации "Волонтеры Победы", которые превратятся в добрых волшебников с подарками.
Они отправятся в гости к участникам войны, труженикам тыла, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, чтобы пожелать им в новом году здоровья и благополучия, а также вручить подарочные наборы, которые подготовлены при поддержке корпорации «Тольяттиазот».
Акция пройдет в течение двух дней - 28 и 29 декабря.
К такому выводу пришли учёные Бристольского университета
Смертельным для них стал 42 километр федеральной автодороги в Кинельском районе (фото)
Об этом в ГИБДД рассказали после рейда, который прошел накануне на пешеходных переходах города.
Сегодня дума областной столицы назначила на этот пост Елену Лапушкину
Екатерина Авдеева приняла участие в шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся»
Сегодня в Самаре состоялась комиссия по рассмотрению заявок
Группа сенаторов предлагает снизить объем содержания этилового спирта в напитке до 37,5%.