На период проведения чемпионата мира по футболу их место займут сотрудники Росгвардии и полицейские.
11 городов России в следующем году примут матчи мундиаля, и организаторам среди прочего нужно решить вопрос: где расселять тех, кто должен обеспечить безопасность соревнований. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске для этих целей будут использованы студенческие общежития – пишет «Коммерсантъ». Потеснят ли учащихся в других городах, издание не уточняет.
Для исполнения поручения, которое дал зампред правительства Виталий Мутко, некоторым вузам пришлось пересмотреть графики образовательных программ. Так, в Самарском университете путей сообщения решили перенести сессию на август.
Рекомендации о расселении в вузы поступают от оргкомитета по подготовке к чемпионату мира и Минобрнауки. Сотрудники правоохранительных органов могут занять студенческие общежития с середины мая до конца июля.
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