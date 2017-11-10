На период проведения чемпионата мира по футболу их место займут сотрудники Росгвардии и полицейские.

11 городов России в следующем году примут матчи мундиаля, и организаторам среди прочего нужно решить вопрос: где расселять тех, кто должен обеспечить безопасность соревнований. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске для этих целей будут использованы студенческие общежития – пишет «Коммерсантъ» . Потеснят ли учащихся в других городах, издание не уточняет.

Для исполнения поручения, которое дал зампред правительства Виталий Мутко, некоторым вузам пришлось пересмотреть графики образовательных программ. Так, в Самарском университете путей сообщения решили перенести сессию на август.

Рекомендации о расселении в вузы поступают от оргкомитета по подготовке к чемпионату мира и Минобрнауки. Сотрудники правоохранительных органов могут занять студенческие общежития с середины мая до конца июля.