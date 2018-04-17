Благотворительный проект «Поколение М» объявляет о старте федеральной образовательной программы «Робостанция МТС» по выявлению и поддержке талантливых юных конструкторов и изобретателей среди школьников Самарской области. В рамках проекта тольяттинские дети и подростки смогут посетить бесплатную двухдневную выставку роботехники и создать собственного уникального робота.
«Робостанция МТС» пройдет весной 2018 года в четырех российских городах, куда в рамках федерального тура приедут легендарные «жители» ВДНХ – механический Пушкин, обаятельный Теспиан, свободно общающаяся с посетителями Кики, миниатюрные роботы-танцоры и другие популярные роботы. После посещения экспозиции новейших роботехнических разработок школьники смогут принять участие в инженерных мастер-классах и погрузиться в виртуальную реальность в специальной высокотехнологичной зоне.
«Мы рады, что «остановкой» федеральной «Робостанции» был выбран именно Тольятти – город, который, несмотря на свою молодость, заслужил титул автомобильной столицы России. «Робостанция МТС» не только обучает и развлекает детей и взрослых, но и помогает одаренным ребятам раскрыть свои таланты. Мы надеемся, что тольяттинские ребята, вдохновившись современными технологиями, захотят создать собственных роботов и примут участие во всероссийском конкурсе «Робостанция» на сайте проекта «Поколение М». Кстати, около трети работ, выложенных на данный момент в номинации «Робостанция», созданы ребятами из Самарской области, так что в ближайшие годы наша губерния может прославиться не только благодаря космической промышленности и автомобилестроению, но и благодаря молодым и талантливым инженерам-роботехникам», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Федеральный образовательный тур «Поколения М» дополнит основную онлайн-программу проекта в направлении «Робостанция». В рамках общероссийского конкурса дети от 11 до 18 лет из любого уголка страны могут смотреть онлайн мастер-классы наставников проекта и загружать на сайт pokolenie.mts.ru собственные работы на тему «умный дом». Авторы лучших изобретений получат уникальную возможность отправиться на обучение в настоящую Робошколу в Москве.
Мероприятия «Робостанции МТС» пройдут на территории Тольяттинского государственного университета (ул. Белорусская, 14). Вход свободный.
Время работы «Робостанции МТС»:
18 апреля с 10 до 19 часов
19 апреля с 10 до 17 часов.
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