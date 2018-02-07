В эти дни в Самарской области проходит профилактическая кампания «Переходи правильно», в рамках которой инспекторы ежедневно проводятся беседы с участниками дорожного движения.
Вблизи пешеходных переходов сотрудники полиции разъясняют детям и взрослым их основные ошибки, рассказывают о ситуациях-ловушках и о том, к каким последствиям может привести даже незначительное, на первый взгляд, нарушение правил дорожного движения.
В награду за внимание горожанам вручают световозвращающие элементы и памятки о безопасности дорожного движения. Акция «Переходи правильно» продлится до 15 февраля.
Фото: ГИБДД Тольятти
На днях здесь побывала региональная инспекция
И подтвердила звание мастера спорта
Об этом сообщил глава города Сергей Анташев.
Житель Сызрани попался на растрате вверенных ему материальных ценностей
Мужчина мечтал о наследстве
Процесс длится 13 лет подряд, и 2017 год не стал исключением.
Ему грозит 4 года тюрьмы