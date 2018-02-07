В эти дни в Самарской области проходит профилактическая кампания «Переходи правильно», в рамках которой инспекторы ежедневно проводятся беседы с участниками дорожного движения.

Вблизи пешеходных переходов сотрудники полиции разъясняют детям и взрослым их основные ошибки, рассказывают о ситуациях-ловушках и о том, к каким последствиям может привести даже незначительное, на первый взгляд, нарушение правил дорожного движения.

В награду за внимание горожанам вручают световозвращающие элементы и памятки о безопасности дорожного движения. Акция «Переходи правильно» продлится до 15 февраля.

Фото: ГИБДД Тольятти