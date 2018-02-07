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07 февраля 2018
07:04:24

Тольяттинских пешеходов пытаются приучить правильно пересекать проезжую часть

В эти дни в Самарской области проходит профилактическая кампания «Переходи правильно», в рамках которой инспекторы ежедневно проводятся беседы с участниками дорожного движения.

Вблизи пешеходных переходов сотрудники полиции разъясняют детям и взрослым их основные ошибки,  рассказывают  о ситуациях-ловушках и о том, к каким последствиям может привести даже незначительное, на первый взгляд, нарушение правил дорожного движения.

В награду за внимание горожанам вручают световозвращающие элементы и памятки о безопасности дорожного движения. Акция «Переходи правильно» продлится до 15 февраля.

Фото: ГИБДД Тольятти




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