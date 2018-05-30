После завершения занятий граждане смогут свободно пользоваться порталом Госуслуги, в частности, оформлять талоны на посещение врачей в поликлинике, подавать документы на государственные выплаты, оплачивать штрафы и квитанции за услуги ЖКХ, полноценно пользоваться электронной почтой.
Также в течение полугода прошедших обучение тольяттинцев будут консультировать по телефону. Занятия будут проходить 7, 8 и 9 июня в Институте восточной культуры, адрес: ул. 70 лет Октября, 60. Количество мест в группе ограничено, заявки подаются по бесплатному телефону: 8-800-775-21-25.
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