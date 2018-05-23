Это благотворительный турнир, который проведут 17 июня в Москве на территории СК «Спартак». В нем могут принять участие команды сотрудников автомобильных компаний и предприятий нашего города.
Часть средств от проведенных соревнований будет направлена в фонд помощи больным Московского научно-исследовательского онкологического института им П.А. Герцена. «Кубок Автопрома» по мини-футболу традиционно собирает более 20 предприятий из разных уголков России и СНГ.
Подробности у организатора: paa@pap-moskow.com, 89653205139, 84957870671.
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