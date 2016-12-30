С 1 января 2017 года водители альтернативного транспорта перестанут принимать к оплате социальные карты жителя Самарской области. Данное обстоятельство связано с тем, что региональное министерство транспорта и автомобильных дорог прекращает субсидировать перевозку льготных категорий граждан на нерегулируемых маршрутах в Самарской области.
С 2017 года возмещать затраты на проезд по социальным картам областные власти будут только муниципальным предприятиям - МП "ТПАТП№3" и МП "ТТУ", так как они осуществляют перевозки по регулируемым тарифам.
Руководство мэрии Тольятти не удовлетворено сложившейся ситуацией. Власти города намерены продолжить работу над тем, чтобы вернуть льготным категориям граждан право на проезд в коммерческом транспорте.
В настоящий момент в городе имеются участки улиц, не охваченные муниципальными маршрутами. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ льготных категорий горожан к этим территориям, с 1 января 2017 годавводятся дополнительные автобусные маршруты для МП "ТПАТП №3".
В частности:
- маршрут № 42д проследует по схеме - ОП ул. Есенина - ОП микрорайон Ногорный - ОП ул. Есенина;
- маршрут № 21 - от ОП Спецавтохозяйство - до ОП Оптовый рынок; маршрут № 13 - ОП ул. Л. Толстого - ОП кинотеатр Авангард - ОП ул. Л. Толстого;
- маршрут № 62к. - ОП стадион "Торпедо" - Кладбище (Поволжское шоссе).
На указанных маршрутах будут работать автобусы большой вместимости и действовать все предусмотренные льготы.
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