В Губернскую Думу внесен соответствующий законопроект. В соответствии с документом главы местных администраций, депутаты, выборные должностные лица будут обязаны предоставлять губернатору сведения о том, что заработали и как потратили, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения о своих супругах и детях.

В случае выявления каких-либо нарушений по решению главы региона могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до досрочного прекращения исполнения полномочий по соответствующей должности. Принятие закона станет дополнительной мерой противодействия коррупции в органах местного самоуправления. Его принятие планируется до конца мая.