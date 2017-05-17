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17 мая 2017
08:52:41

Тольяттинских госслужащих заставят отчитываться о доходах

В Губернскую Думу внесен соответствующий законопроект. В соответствии с документом главы местных администраций, депутаты, выборные должностные лица будут обязаны предоставлять губернатору сведения о том, что заработали и как потратили, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения о своих супругах и детях.

В случае выявления каких-либо нарушений по решению главы региона могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до досрочного прекращения исполнения полномочий по соответствующей должности. Принятие закона станет дополнительной мерой противодействия коррупции в органах местного самоуправления. Его принятие планируется до конца мая.




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