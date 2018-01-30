слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
30 января 2018
10:36:37

Тольяттинских добровольцев ждут в администрации

Как известно, 2018-й объявлен в России годом волонтера. Власти города выражают благодарность всем инициативным горожанам, которые в прошлом году с энтузиазмом помогали сделать город чище и красивее. Так, волонтеры активно принимали участие в уборке улиц, посадке деревьев, акциях по очистке от мусора прибрежной полосы Федоровских лугов, полуострова Копылово и других территорий.

В этом году все желающие могут также принять участие в проведении экологических акций и выявлении природоохранных правонарушений. Для этого нужно обратиться в департамент городского хозяйства по адресу: ул.Карла Маркса, 42 каб. 307, телефон 54-46-67.




Последние новости Тольятти

30 января
12:30
Три человека погибли сегодня на трассе в Самарской области

ДТП произошло примерно в 10-30 в Хворостянском районе

30 января
12:05
Завтра тольяттинцы снова будут решать, появится ли в городе новое предприятие

На общественные слушания повторно выносится вопрос строительства в Комсомольском районе завода железобетонных конструкций

30 января
11:55
В Тольятти сегодня торжественно открыли новый завод

Производить он будет медную катанку и проволоку из нее.

30 января
11:39
В Тольятти пропал мальчик

Из школы вышел, а домой не вернулся

30 января
11:34
В Курумоче задержали телефонных мошенников, обманывавших людей по всей стране

Двое мужчин осуществляли звонки жителям различных регионов России

30 января
11:23
В Тольятти пройдет благотворительный концерт в пользу травмированного спортсмена

17-летний Илья Рудольф отстаивал честь Самарской области на соревнованиях по самбо в городе Кстовои получил перелом шеи

30 января
11:15
В Самарской области снова поймали браконьеров

Три уголовных дела возбуждено по фактам незаконной добычи водных биоресурсов


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+