Как известно, 2018-й объявлен в России годом волонтера. Власти города выражают благодарность всем инициативным горожанам, которые в прошлом году с энтузиазмом помогали сделать город чище и красивее. Так, волонтеры активно принимали участие в уборке улиц, посадке деревьев, акциях по очистке от мусора прибрежной полосы Федоровских лугов, полуострова Копылово и других территорий.
В этом году все желающие могут также принять участие в проведении экологических акций и выявлении природоохранных правонарушений. Для этого нужно обратиться в департамент городского хозяйства по адресу: ул.Карла Маркса, 42 каб. 307, телефон 54-46-67.
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