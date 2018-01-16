В зимне-весенний период, как сообщили департаменте образования администрации, продолжается организация оздоровления юных горожан по путевкам, приобретаемым за счет средств регионального бюджета.

Такую путевку могут получить родители ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Их ждут в пансионатах «Звездный» и «Электроник – Дубрава». Первый находится в зоне отдыха, второй – на территории Ягодинского лесничества. В режиме дня предусмотрены обучение по школьной программе, оздоровительные процедуры и досуг по интересам. Питание 5-ти разовое сбалансированное.

Проживание детей в стационарных корпусах.

График заездов

Пансионат «Звездный» (Лесопарковое шоссе, 85) ОСП «Электроник – Дубрава»

(Ягодинское лесничество) с 24.01.18 по 16.02.18 с 24.01.18 по 16.02.18 с 21.02.18 по 16.03.18 с 21.02.18 по 16.03.18 с 21.03.18 по 13.04.18 с 21.03.18 по 13.04.18 с 18.04.18 по 11.05.18 с 18.04.18 по 11.05.18

Перечень документов для получения бесплатной путевки:

ксерокопия документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка;

ксерокопия документа (свидетельство о рождении или паспорт с 14 лет), удостоверяющего личность ребенка, которому необходима услуга;

документ, подтверждающий родство (если у ребенка другая фамилия);

документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории города;

справка лечебно-профилактического учреждения от педиатра о нуждаемости в оздоровлении в условиях санаторного лагеря (форма 070/У);

документ, подтверждающий, что ребенок, которому необходима услуга, относится к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Для заезда в учреждения отдыха и оздоровления необходимо оформить санаторно-курортную карту

Желающих получить бесплатные путевки для оздоровления ребенка, а также для организации детских групповых заездов (групп спортсменов, классов и т.д.) ждут в отделениях ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» по адресам:

отделение Автозаводского района г. Тольятти, ул. Орджоникидзе, 16 тел. 77-37-44;

района г. Тольятти, ул. Орджоникидзе, 16 тел. 77-37-44; отделение Центрального района г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 40 тел. 70-50-66;

района г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 40 тел. 70-50-66; отделение Комсомольского района г. Тольятти, ул. Никонова, 2, тел. 79-89-08;

района г. Тольятти, ул. Никонова, 2, тел. 79-89-08; отделение Ставропольского района г. Тольятти, ул. Карбышева, 9, тел. 31-14-10;

района г. Тольятти, ул. Карбышева, 9, тел. 31-14-10; отделение г.о. Жигулевск ул. В-1, д. 31 тел. 8(84862) 7-19-33.

Дополнительную информацию о предоставляемых в лагере услугах можно получить по тел.

МУП Пансионат «Звездный» 8(8482) 55-16-55 (9:00-17:00).