В зимне-весенний период, как сообщили департаменте образования администрации, продолжается организация оздоровления юных горожан по путевкам, приобретаемым за счет средств регионального бюджета.
Такую путевку могут получить родители ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Их ждут в пансионатах «Звездный» и «Электроник – Дубрава». Первый находится в зоне отдыха, второй – на территории Ягодинского лесничества. В режиме дня предусмотрены обучение по школьной программе, оздоровительные процедуры и досуг по интересам. Питание 5-ти разовое сбалансированное.
Проживание детей в стационарных корпусах.
График заездов
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Пансионат «Звездный»
(Лесопарковое шоссе, 85)
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ОСП «Электроник – Дубрава»
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с 24.01.18 по 16.02.18
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с 24.01.18 по 16.02.18
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с 21.02.18 по 16.03.18
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с 21.02.18 по 16.03.18
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с 21.03.18 по 13.04.18
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с 21.03.18 по 13.04.18
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с 18.04.18 по 11.05.18
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с 18.04.18 по 11.05.18
Перечень документов для получения бесплатной путевки:
Для заезда в учреждения отдыха и оздоровления необходимо оформить санаторно-курортную карту
Желающих получить бесплатные путевки для оздоровления ребенка, а также для организации детских групповых заездов (групп спортсменов, классов и т.д.) ждут в отделениях ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» по адресам:
Дополнительную информацию о предоставляемых в лагере услугах можно получить по тел.
МУП Пансионат «Звездный» 8(8482) 55-16-55 (9:00-17:00).
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Об этом сообщает минобрнауки региона
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