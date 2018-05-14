Она отправится со станции Жигулевское море и доставит пассажиров до железнодорожного вокзала Самары. Оттуда курсируют автобусы-шаттлы и скоростной трамвай. Напомним, футболисты клуба «Лада-Тольятти» в ближайшую среду в качестве хозяев поля на «Самара-Арене» сыграют с «Ностой» из Новотроицка.

Встреча начнется в 18-00. Билеты уже в продаже, приобрести их можно в ТЦ «Русь-на-Волге». Стоимость – от 200 рублей. Проход на территорию «Самара Арены» 16 мая начнется с 15:00.

Организаторы обращают внимание болельщиков на то, что практика проведения тестовых матчей на вновь построенных спортивных аренах направлена, прежде всего, на выявление возможных проблем в эксплуатации стадиона с целью их дальнейшего устранения. И просят с пониманием отнестись ко всем возможным недоделкам. Подробности здесь .