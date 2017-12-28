Он появился на площадке у Дворца Спорта «Волгарь», и первая акция протеста уже состоялась. Всем, кто захотел знать, пикетчики рассказывали о жестоком обращении с дельфинами и о том, как их травят хлоркой и почему не стоит посещать этот цирк-шапито.

Многие теряли желание посещать заведение, кому-то было все равно. Зоозащитники обращаются к горожанам - не покупайте билеты, не поддерживайте этот жестокий бизнес. Закон рынка прост - не будет спроса, не будет предложения. Подобные акции проходят по всей стране.

Вот причины, по которым не стоит посещать подобюные шоу (текст активистов публикуется без исправлений):

"Дельфины плавают в собственных испражнениях, для чистоты воды их кормят хлоркой... от эхолокации их сонарами от стен бассейна дельфины сходят с ума, они умирают в течении 2-х лет вместо 40-50... Слепнут от хлора, содержащейся в воде дельфинария. У них разъедается кожа, если превышают норму хлора.

Слепнут от хлорки

Хлорированная вода, в которой постоянно находятся дельфины в дельфинариях, вызывает раздражение оболочки глаз, кожи, кишечника и желудка. Дельфины в такой воде со временем слепнут. Хлорку работники дельфинариев вынуждены добавлять потому, что животные испражняются в воду, испражнения никто не убирает, они разлагаются в хлорированной воде.

Перевозят в ящиках

При транспортировке животных заключают в контейнеры, наполненные водой. И на протяжении нескольких дней они просто не могут двигаться. Насильственное обездвиживание – это невероятная пытка, физическая и психологическая. Скованные в движениях животные «болтыхаются» в протухшей воде и собственных фекалиях.

Сводят с ума звуками

Дельфины общаются друг с другом и получают всю информацию из окружающего мира с помощью эхолокации – то есть они посылают звуковые сигналы в пространство, а затем считывают их, когда те возвращаются. А теперь представьте: в дельфинарии дельфин со всех сторон окружен стенками бассейна. И все звуки, которые он издает, тут же отражаются от стен и «бьют» по нему же. Если человека закрыть в комнате и начать резко бить в музыкальные тарелки или орать в рупор – тогда он почувствует примерно то, что чувствует дельфин в бассейне. Поэтому «плененные» дельфины вынуждены иногда отключать свой эколокационный аппарат. И это погружает их в пустоту.

Наказывают изоляцией

Дельфины – стайные животные. Им нужна семья, общение. В дельфинариях находятся те дельфины, которых забрали из семьи, из естественной среды обитания. Они уже испытали шок. Но, кроме того, один из основных методов дрессуры – это полная изоляция. То есть, если дельфин сделает что-то неправильно, его изолируют от других животных и людей. Для дельфина это тоже пытка. Такое наказание приводит к постоянному стрессу и хроническим заболеваниям.

Не могут размножаться

Размножаются плененные дельфины очень редко. Новорожденные детеныши, как правило, не выживают. Ведь у них даже нет возможности реализовать потребность в движении. Поэтому все дельфины, которых мы видим в дельфинариях, – это животные, изъятые из природы, лишенные свободы ради наживы.

Пример детям?

Основные клиенты дельфинариев – дети. Демонстрируя несчастных животных, мы прививаем им потребительский, утилитарный подход к окружающему миру. Мы «говорим», что это норма, что можно отловить дельфина ради потехи, заключить в такие жестокие условия и показывать за деньги.

Мы должны изменить это, если хотим привить будущему поколению бережное отношение к окружающей среде, если хотим сохранить планету.

Знаменитая улыбка дельфина – это всего лишь своеобразное строение черепа. Эта «улыбка» дает иллюзию того, что дельфин счастлив и хорошо себя чувствует. Но точно так же он продолжит «улыбаться», даже если его начнут резать".