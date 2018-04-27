Здесь проходит региональная патриотическая акция «Георгиевская лента– молодым». Она стартовала сегодня и продлится до 8 мая.

Всем, кто в эти дни вступает в брак, отмечает юбилей или регистрирует новорожденных, вручают георгиевские ленты в знак глубокого уважения к ветеранам и памяти о героическом прошлом. Акция проходит во всех органах ЗАГС Самарской области.

Фото: Твиттер ЗАГС Комсомольского района