Здесь проходит региональная патриотическая акция «Георгиевская лента– молодым». Она стартовала сегодня и продлится до 8 мая.
Всем, кто в эти дни вступает в брак, отмечает юбилей или регистрирует новорожденных, вручают георгиевские ленты в знак глубокого уважения к ветеранам и памяти о героическом прошлом. Акция проходит во всех органах ЗАГС Самарской области.
Фото: Твиттер ЗАГС Комсомольского района
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