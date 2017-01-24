15 февраля глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ответит на вопросы о Едином государственном экзамене.



В Москве Кравцов встретится с родителями лично. Задать вопрос можно и онлайн: специалисты принимают их по электронной почте (ege@obrnadzor.gov.ru) и на странице Рособрнадзора ВКонтакте .

Уже опубликован примерный список тем:

— минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы;

— организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9;

— содержание контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;

— особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья.



Встреча пройдет по адресу: Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 16, 5 этаж. Начало в 11:00 (МСК).



Онлайн-трансляция будет идти на YouTube-канале Рособрнадзора.

Там же выходит серия видеоконсультаций «О ЕГЭ предметно». Сейчас доступны математика, физика, химия и информатика.