Как рассказали в городской администрации, размер выплаты составляет 127 704 рублей. Деньги выплатят только тем, кто закончил обучение и трудоустроился по профессии, вошедшей в перечень самых востребованных. Список специальностей можно посмотреть на сайте министерства труда Самарской области.
Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в Центр занятости населения в течение шести месяцев после трудоустройства. Адрес: ул. Свердлова, 45а, кабинет 501. Дополнительная информация по телефону: (8482) 33-74-98.
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