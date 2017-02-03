Как рассказали в городской администрации, размер выплаты составляет 127 704 рублей. Деньги выплатят только тем, кто закончил обучение и трудоустроился по профессии, вошедшей в перечень самых востребованных. Список специальностей можно посмотреть на сайте министерства труда Самарской области.

Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в Центр занятости населения в течение шести месяцев после трудоустройства. Адрес: ул. Свердлова, 45а, кабинет 501. Дополнительная информация по телефону: (8482) 33-74-98.