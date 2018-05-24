Это показал очередной рейд, который провели сотрудники ГИБДД на переходах города. Только за первые часы работы в отношении трех водителей были составлены административные материалы.

Сотрудники полиции напоминали нарушителям, что, приближаясь к пешеходному переходу, они обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить людей, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для перехода.

С пешеходами инспекторы тоже говорили, рекомендовали им размещать на одежде световозвращающие элементы для лучшей видимости в тёмное время суток. В ГИБДД отметили, что с начала года на дорогах Тольятти пострадали 111 пешеходов, из которых 49 получили травмы именно на «зебрах».