Решение пришло после того, как в ночь на 24 июля на набережной 6 квартала неизвестные расколотили работы художников в рамках проекта «Медуза превращает нас в искусство».
Речь идет о танцевальной площадке «Пятак». В рамках проекта были представлены стрит-арт работы, которые реализовали итальянец Джаир Мартинес и житель Тольятти Елисей Жуковский. Они превратили заброшенный объект в произведение искусства. Но кому-то это показалось ненужным.
Фото: vk.com/tlt_official
Как заявили в горадминистрации, понимая особенность пользования территории во время летнего сезона, когда множество жителей «весело» отдыхают на набережной, команда проекта решила снова показать положительный подход к общественным пространствам и провела мини-акцию, чтобы восстановить разрушенные арт-объекты.
Фото: vk.com/tlt_official
Надеясь на уважительное отношение жителей к городу организаторы решили запустить медиа-акцию, в рамках которой предлагается репостнуть в соц.сетях фотографии восстановленных арт-объектов с хэштегами #городэтоя #пятак2017 #здесьбылмеждународныйпроект
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