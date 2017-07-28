слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
28 июля 2017
11:06:12

Тольяттинские власти решили по-своему бороться с вандализмом

Решение пришло после того, как в ночь на 24 июля на набережной 6 квартала неизвестные расколотили работы художников в рамках проекта «Медуза превращает нас в искусство».

Речь идет о  танцевальной площадке «Пятак». В рамках проекта были представлены стрит-арт работы, которые реализовали итальянец Джаир Мартинес и житель Тольятти Елисей Жуковский. Они превратили заброшенный объект в произведение искусства. Но кому-то это показалось ненужным.

Фото: vk.com/tlt_official

Как заявили в горадминистрации, понимая особенность пользования территории во время летнего сезона, когда множество жителей «весело» отдыхают на набережной, команда проекта решила снова показать положительный подход к общественным пространствам и провела мини-акцию, чтобы восстановить разрушенные арт-объекты.

Фото: vk.com/tlt_official

Надеясь на уважительное отношение жителей к городу организаторы решили запустить медиа-акцию, в рамках которой предлагается репостнуть в соц.сетях фотографии восстановленных арт-объектов с хэштегами #городэтоя #пятак2017 #здесьбылмеждународныйпроект




Последние новости Тольятти

28 июля
12:56
Аpple прекращает продажу самых доступных моделей iPоd – Nano и Shuffle

Их уже убрали из онлайн-магазина Аpple...

28 июля
12:55
К Новому году цены на кофе в России могут вырасти примерно на 20%

Пока наименьшие изменения в стоимости напитка зафиксированы в кофейнях...

28 июля
12:52
В Тимофеевке сегодня будут ловить пешеходов-нарушителей

А также водителей, нарушающих ПДД в отношении тех, кто переходит дорогу...

28 июля
12:48
На месте бывшего кинотеатра «Маяк» в Тольятти может быть разбит сквер

Земельный участок под «Маяком» распложен напротив речного вокзала, так что его можно назвать водными воротами Тольятти...

28 июля
12:05
Об очередном «пьяном» ДТП рапортовала тольяттинская Госавтоинспекция

26-летний водитель за рулем «Приоры» не рассчитал скорость и дистанцию и протаранил  «Калину»...

28 июля
11:55
В храмах Русской православной церкви сегодня в полдень по местному времени зазвенят колокола

День крещения Руси отмечают сегодня православные в России и странах СНГ..

28 июля
11:07
Дорожные работы на Комсомольской проверили специалисты профильного департамента администрации и общественники

Речь идет об участке от ул. Победы до ул. Ленина, где проводилась укладка верхнего слоя...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+