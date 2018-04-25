Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в городской Думе Максим Гусейнов. Летом прошлого года город задыхался от смога. Это вызвало множество жалоб от жителей. Да и зимой Тольятти частенько подпадает под действие антициклонов, во время которых промышленные выбросы переносятся на жилые кварталы. В 2017 году неблагоприятные метеоусловия объявляли 151 раз.

Естественно, это сказывается на общем состоянии атмосферного воздуха. Но, как говорят специалисты, по итогам мониторинга превышение допустимых концентраций фиксируется очень редко. Тем не менее, люди жалуются на смог и затрудненное в связи с этим дыхание, а раз так, надо искать какие-то пути решения проблемы.

Как считает Максим Гусейнов, необходимо ускорить решение вопроса о приобретении мобильной установки для замеров воздуха. Сейчас есть только стационарные. Тема обсуждается с предприятиями города. Кроме того, программа мониторинга атмосферного воздуха будет расширена.

Сейчас у гидрометеостанции есть лицензия на проверку определенного перечня химических элементов, Как оказалось, на некоторые соединения раньше не обращали внимания, а теперь ПДК этих веществ могут быть превышены. Но их пока не мониторят, так как нет лицензии. В течение 2018 года планируется расширить лицензию, что даст возможность обследовать больше показателей.