слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
29 декабря 2016
12:36:44

Тольяттинские власти озвучивают свои поздравления с Новым Годом

Первым с поздравительной речью выступил мэр Сергей Андреев. СЛУШАТЬ

Председатель тольяттинской думы Дмитрий Микель поздравил тольяттинцев от имени депутатов:

"Дорогие тольяттинцы! От имени Думы г.о.Тольятти сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Эти любимые праздники с нетерпением ждут все, ведь они дарят нам надежду на лучшее будущее, на исполнение заветных желаний. Немного помечтать в новогоднюю ночь надо непременно, но кроме удачи и везения для воплощения планов требуется приложить упорство и трудолюбие.  Только тогда благополучной будет и ваша жизнь, и жизнь Тольятти, региона, страны. Еще важно идти к намеченной цели вместе с единомышленниками. А новогодние торжества как раз и объединяют нас тем, что празднуются в кругу самых дорогих людей, наших родных и близких.

От всей души желаю вам отметить Новый год и Рождество весело и ярко, загадать то, что непременно сбудется! Пусть в ваших семьях царит мир и согласие, а дом будет полной чашей! Крепкого здоровья, веры в себя, успехов в добрых начинаниях и много-много счастья вам в предстоящем 2017 году!"




Последние новости Тольятти

29 декабря
16:08
Водитель из Тольятти не уступил пешеходу и стал фигурантом уголовного дела

Впрочем, дело заведено за другое нарушение, которое инспекторы ДПС выявили в ходе проверки документов...

29 декабря
14:38
Самолет Минобороны Ту-154 практически полностью разрушился от удара о поверхность, а затем о дно моря

Особая ситуация на борту развивалась всего 10 секунд...

29 декабря
14:34
Все социальные выплаты тольяттинцы получат своевременно

Несмотря на праздники...

29 декабря
14:12
МФЦ Тольятти завершает преобразование пунктов приема документов

В Шлюзовом открылся новый офис «Мои Документы»...

29 декабря
14:11
Энергетики региона переходят на усиленный режим работы

Он будет действовать в период праздников...

29 декабря
12:48
В форме гигантского дерева выстроились почти 100 машин

Елочку из автомобилей создали в Хабаровске...

29 декабря
12:46
Китаянка родила второго ребенка в 64 года

Пожилая пара приняла решение завести малыша в таком возрасте после смерти своего единственного сына...

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+