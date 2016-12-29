Первым с поздравительной речью выступил мэр Сергей Андреев. СЛУШАТЬ
Председатель тольяттинской думы Дмитрий Микель поздравил тольяттинцев от имени депутатов:
"Дорогие тольяттинцы! От имени Думы г.о.Тольятти сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Эти любимые праздники с нетерпением ждут все, ведь они дарят нам надежду на лучшее будущее, на исполнение заветных желаний. Немного помечтать в новогоднюю ночь надо непременно, но кроме удачи и везения для воплощения планов требуется приложить упорство и трудолюбие. Только тогда благополучной будет и ваша жизнь, и жизнь Тольятти, региона, страны. Еще важно идти к намеченной цели вместе с единомышленниками. А новогодние торжества как раз и объединяют нас тем, что празднуются в кругу самых дорогих людей, наших родных и близких.
От всей души желаю вам отметить Новый год и Рождество весело и ярко, загадать то, что непременно сбудется! Пусть в ваших семьях царит мир и согласие, а дом будет полной чашей! Крепкого здоровья, веры в себя, успехов в добрых начинаниях и много-много счастья вам в предстоящем 2017 году!"
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