В мэрии заявили о том, что в этом году в Тольятти могут появиться 40 новых машин и продленный маршрут №18, который свяжет между собой все районы города.

Как пишут "Городские ведомости " со ссылкой на директора ТТУ Евгения Расстегаева, мэрия и ТТУ отправили заявку на участие в программе субсидирования производителей троллейбусов. "Если все получится, то мы сможем заменить часть изношенных машин и даже продлим маршрут № 18 до Комсомольского района", сообщил глава Управления.

Вместе с новым транспортом управлению понадобятся и новые кадры. Ожидается, что в этом году вновь откроется набор в учебный центр ТТУ. По данным издания, средняя зарплата на предприятии: 21 000 рублей у водителей и 15 000 у кондукторов. Последним не стоит переживать за свои рабочие места, системы автоматической оплаты проезда в городе не прижились. Слишком уж сильно они увеличивают время движения по маршруту.

В последний раз Тольятти обновил троллейбусный парк в 2014 году, тогда в город прибыли 22 новые машины. Сегодня средний возраст тольяттинского троллейбуса – 15 лет, самые старые из них собирались ещё в 1988 году. Новые троллейбусы не только уменьшат интервал движения, но и сделают поездку более комфортной.

Газета сообщает также и о том, что в этом году автоинформаторы, возможно, начнут рассказывать пассажирам об истории города и памятных местах. Новый проект охватит все городские маршруты.