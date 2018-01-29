Да и старые, а особенно те, что в лесу, сохранить не могут. Активисты из группы «ВелоТольятти» атакуют запросами департамент городского хозяйства с требованием запретить въезд в лесную зону автомобилям, но ответы получают неутешительные.

Из последнего следует (см. ниже), что власти поставили 93 знака и 49 шлагбаумов, перекрывающих въезд в лес, но они были похищены неизвестными злоумышленниками. А денег на новые в бюджете нет.

Что касается строительства вело-пешеходной дорожки на территории лесного массива, то, цитата, «в соответствии со статьей 105 Лесного кодекса РФ в городских лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений», конец цитаты.

Фото: Александр Гусев