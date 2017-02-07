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07 февраля 2017
15:45:43

Тольяттинские власти направят свыше 2 млн руб. на содержание городских кладбищ

Самое затратное мероприятие – это ликвидация несанкционированных свалок, рассказали в горадминистрации. Вопреки здравому смыслу, скопление мусора в местах захоронений явление довольно распространенное, а потому в бюджете города ежегодно закладываются средства на их очистку. В текущем году на эти цели предусмотрено 1,270 млн рублей. Запланировано убрать мусор на семи участках, включающих кладбища и прилегающие к ним территории. В том числе: на ул. Баныкина, на Поволжском шоссе, в микр-нах Федоровка и Новоматюшкино, а также на Обводном шоссе.

Для того, чтобы работы начались как можно раньше, мэрия уже объявила аукцион по определению подрядчика. Согласно муниципальному контракту, не менее 35% мусора будет убрано до 30 апреля, 85% — до конца мая. К 30 июня указанные свалки должны быть ликвидированы в полном объеме.

Помимо этого, почти 700 тыс руб. направят на удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев. Работы предусматривают не только валку, распил, вывоз стволов и веток, но и корчевание пней. Без малого 300 тыс руб. выделено на уход за зелеными насаждениями на территории мест погребения. Средства пойдут на очистку газонов и цветников, обрезку кустарников, побелку деревьев, а также прополку, рыхление, полив и выкашивание травы.

Запланированная работа позволит привести кладбища Тольятти и прилегающие к ним территории в надлежащее санитарное состояние, придать им ухоженный и благоустроенный вид. Это обеспечит безопасные и комфортные условия для горожан во время посещения мест захоронений. Подрядчики, которые займутся содержанием данных участков, должны определиться до конца февраля.

 




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