Не секрет, что в Самарской области есть множество достопримечательностей, которые посещают тысячи туристов. Туризм - это хорошо. Это активный отдых, это спорт, это способ познания мира. Жаль только, что некоторые "недо-туристы" считают возможным оставить после себя мусор. Годами бумажки, куски целлофана, бутылки, жестяные банки копились в системе подземных коридоров под горой Тип-Тяв.



Разработка штолен для добычи чистого известняка в Сокольих горах началась в конце 1930-х годов и велась одновременно в нескольких местах, в последствии объединенных в одну систему. Изначально подземная разработка "Сок" была похожа на треугольник, вершиной уходящей в гору на 873 метра. В разработке использовался труд заключенных (до 1946 года - Безымянлага) и только в последние два года перед закрытием на штольнях работали вольнонаемные. Работы в штольнях прекратились примерно в 1960-х годах. На момент прекращения подземных работ общая протяженность штолен и штреков составляла почти 53 км.



12 февраля клуб "ВелоТольятти" решил очистить эту интереснейшую историческую и природную достопримечательность нашего края от мусора. Концерн «СИБУР Тольятти» выделил микроавтобус для доставки участников "субботника" из Тольятти в поселок Волжский, где на берегу реки Сок возвышается гора Тип-Тяв. У подножия горы из темной рукотворной пещеры валит пар - это теплый воздух из недр горы.

Температура воздуха под землей всегда одинаковая, +5 градусов тепла, и вскоре, отогревшись после мороза, участники уборки сняли шапки и варежки и расстегнули куртки. За 4 часа были пройдены основные подземные "туристические" маршруты, проведена уборка вдоль "главной тропы" и в лагерях. Всего из штолен было вынесено 20 мешков мусора, которые затем вывезли в мусорные контейнеры.

В уборке приняли участие 19 человек. Организаторы - Наталья Козловская и Юрий Васюков - благодарят всех, кто принял участие в акции и выражают надежду, что к следующим проектам по очистке нашей малой родины присоединятся новые участники.

Фото: Евгений Хлебушкин