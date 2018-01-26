Там, в городе Уси, пройдут соревнования на Кубок «Большого Шлема», в которых примут участие Борис Краснов и Юлия Турутина. Они представлять страну на этом престижном турнире в командных поединках (ТК-5). Оба – воспитанники клуба «Олимпиец».

За плечами у обоих немало крупных и серьезных соревнований. Минувшим летом Юля стала чемпионкой страны по олимпийской версии тхэквондо, а Борис – победителем Универсиады.