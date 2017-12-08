Сервис, возникнув на российском рынке услуг, предложил пассажирам настолько низкие тарифы, что это не могло не взволновать коллег по цеху. Первыми взбунтовались москвичи, негодование которых подхватили регионы.

На «Ютубе» появился ролик, который призывает таксистов не работать с агрегатором «Яндекс-такси», а использовать другие сервисы, например «Gett» или «Uber». Акция пройдет в городах России 14 декабря. В Тольятти она станет протестом также и против такси «Везет».

Горожанам предлагают поддержать бойкот таксистов и в эту субботу пользоваться услугами других местных таксомоторных компаний.