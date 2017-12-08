Сервис, возникнув на российском рынке услуг, предложил пассажирам настолько низкие тарифы, что это не могло не взволновать коллег по цеху. Первыми взбунтовались москвичи, негодование которых подхватили регионы.
На «Ютубе» появился ролик, который призывает таксистов не работать с агрегатором «Яндекс-такси», а использовать другие сервисы, например «Gett» или «Uber». Акция пройдет в городах России 14 декабря. В Тольятти она станет протестом также и против такси «Везет».
Горожанам предлагают поддержать бойкот таксистов и в эту субботу пользоваться услугами других местных таксомоторных компаний.
Альтернатива — живые елки в горшках
Альтернатива — живые елки в горшках
Она проводится для того, чтобы научить наших водителей уважать автомобили со спецсигналами
С января по сентябрь нынешнего года в ДТП на дорогах России погибли более 500 детей
Владельцы бросают их на обочинах дорог, и спецмашины, которые работают ночью, вынуждены оставлять неубранными целые участки
Для этого ведомство предлагает наклеивать на них знаки отличия
С таким предложением депутаты городской Думы обратились в «РЖД».