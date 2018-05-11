Соревнования среди юниоров, а также среди юношей и девушек проходят в эти дни в Саранске. В них принимает участие команда КСДЮСШОР «Олимп».

Накануне Софья Чичайкина сделала победный «дубль», выиграв финалы на дистанциях 50 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием, а Анастасия Тарачила была лучшей на дистанции 100 на спине.

Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации.

Фото: УФиС