Соревнования среди юниоров, а также среди юношей и девушек проходят в эти дни в Саранске. В них принимает участие команда КСДЮСШОР «Олимп».
Накануне Софья Чичайкина сделала победный «дубль», выиграв финалы на дистанциях 50 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием, а Анастасия Тарачила была лучшей на дистанции 100 на спине.
Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта городской администрации.
Фото: УФиС
Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter
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