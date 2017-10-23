Накануне в Нидерландах завершилось первенство планеты по фитнес-аэробике. В составе сборной России выступали воспитанницы спортивной школы «Фристайл» из ДК «Тольятти». В итоге в категории «кадеты» первое место завоевала команда «Лада ТЛТ», а в категории «юниоры» всех опередили девушки из команды «Лада-Фристайл».

Как отметили в управлении физкультуры и спорта администрации, этот турнир отличался особенно сильными участниками всех фитнес-дисциплин во всех возрастных категориях. Участие приняли команды 15 стран, среди которых основными конкурентами россиян традиционно были чешские и австралийские команды.

Воспитанники спортивной школы «Фристайл» показали достойные победы выступления, зарядили драйвом не только международное жюри, но и остальных участников.