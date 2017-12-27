В нашем городе работает очень достойная команда, о которой можно говорить с гордостью. Такое мнение выразил руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
Он выражает благодарность также людям, которые всегда работают в тесном контакте со спасателями – это медики, пожарные, сотрудники правоохранительных органов. Стоит вспомнить и о том, что в преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС России приведены в режим повышенной готовности.
Силы и средства ведомства готовы к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе - авариям в системе ЖКХ и заторам на автодорогах. Спасатели призывает граждан быть особенно внимательными в этот период и не подвергать свою жизнь риску.
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