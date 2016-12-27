Людей, которые всегда готовы прийти на помощь, поздравил мэр Тольятти Сергей Андреев.

«Мужественная и благородная профессия спасателя заслуженно считается одной из самых уважаемых в нашей стране. Безупречно выполняя свой служебный долг, вы стоите на страже самой большой ценности на свете - человеческой жизни.

В подразделениях МЧС трудятся настоящие профессионалы. Ваши отвага и мужество ставят надежный заслон любым чрезвычайным ситуациям, техногенным катастрофам и стихийным бедствиям. Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе», подчеркнул в своем поздравлении градоначальник.