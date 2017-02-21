Как сообщили в мэрии, на этой неделе все образовательные учреждения города работают по расписанию. Порог заболеваемости не превышен.
Всего в городе болеют 6115 школьников, что составляет 9% от общего числа учащихся. На карантин закрыты 22 класса в 7 образовательных учреждениях. Больше всего заболевших в школе №26 - на карантине 12 классов второй, третьей и четвертой параллелей.
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