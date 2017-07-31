В частности, ГИБДД уже проверила пешеходные переходы рядом со зданиями. Выяснилось, что более половины из них имеют отклонения от Государственного стандарта. Например, были зафиксированы отсутствие дублирующих дорожных знаков, пешеходных ограждений, препятствующих переходу улицы в неположенных местах, и светофорного регулирования на многополосных дорогах.

Рекомендации специалистов направлены в департамент по благоустройству.