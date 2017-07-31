В частности, ГИБДД уже проверила пешеходные переходы рядом со зданиями. Выяснилось, что более половины из них имеют отклонения от Государственного стандарта. Например, были зафиксированы отсутствие дублирующих дорожных знаков, пешеходных ограждений, препятствующих переходу улицы в неположенных местах, и светофорного регулирования на многополосных дорогах.
Рекомендации специалистов направлены в департамент по благоустройству.
Рейтинг возглавила оперная певица Анна Нетребко...
На возникшие проблемы жаловались клиенты в разных регионах страны...
МЧС повысило класс пожароопасности до 5го...
Он умер на 66-м году жизни...
Травмы получила, в том числе, 5-летняя девочка...
Компания «ВолгаГофроПак» в ближайшее время готова пополнить число резидентов ТОР...
Таким образом, команда повторила свой рекорд по количеству медалей, впервые с Мельбурна-2007...