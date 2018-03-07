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07 марта 2018
08:11:19

Тольяттинские школьники пройдут тесты на профориентацию

Разработаны  эти тесты в рамках проекта «Билет в будущее», который будет реализован в начале следующего учебного года среди учащихся 6-11 классов.  Акцент в тестах сделан на экономику будущего и цифровые профессии — многие участники смогут опробовать их на практике. 

От привычных заданий на профориентацию, которые сегодня проходят школьники, тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» отличается в первую очередь масштабом. Кроме того, будут использованы современные методики, разработанные при участии «профессиональных представителей реального сектора».

Эксперты согласны с необходимостью практических занятий, но отмечают, что для осознанного выбора профессии этого всё же недостаточно.

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