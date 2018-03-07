Разработаны эти тесты в рамках проекта «Билет в будущее», который будет реализован в начале следующего учебного года среди учащихся 6-11 классов. Акцент в тестах сделан на экономику будущего и цифровые профессии — многие участники смогут опробовать их на практике.
От привычных заданий на профориентацию, которые сегодня проходят школьники, тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» отличается в первую очередь масштабом. Кроме того, будут использованы современные методики, разработанные при участии «профессиональных представителей реального сектора».
Эксперты согласны с необходимостью практических занятий, но отмечают, что для осознанного выбора профессии этого всё же недостаточно.
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