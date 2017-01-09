Городские школы на два дня продлили новогодние каникулы. Сообщения были размещены на сайтах образовательных учреждений, а также на портале департамента образования мэрии. В нем в частности, говорится:
"В связи с неблагополучной эпидситуацией, высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях г.о. Тольятти продлены зимние каникулы на 9 и 10 января 2017 года включительно".
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