Там проходит международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен-2017». В главном турнире с призовым фондом 65 тысяч евро принимают участие 73 гроссмейстера из 28 стран. Среди участников — представители СДЮСШОР №4 «Шахматы» — гроссмейстеры Санан Сюгиров и Александр Предке. В программу фестиваля традиционно входят три турнира, состав которых сформирован в соответствии с рейтингами участников.
В главном турнире «А» примут участие около ста шахматистов из 28 стран мира. Рейтинг-лист возглавляет гроссмейстер Юй Янъи (Китай, 2738). Также в первую пятерку входят россияне Никита Витюгов (2724), Эрнесто Инаркиев (2723),Максим Матлаков (2701) и Баадур Джобава (Грузия, 2701).
Участники сыграют 9 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 21 февраля – 1 марта. Начало партий – в 15:00. 2 марта состоится традиционный блицтурнир, который начнется в 10:00.
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