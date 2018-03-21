Сегодня здесь стартует чемпионат Приволжского Федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин. Тольятти на этом турнире представят три воспитанника спортшколы олимпийского резерва «Шахматы».

Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, это международный гроссмейстер, мастер спорта Дмитрий Фрольянов, мастер ФИДЕ Валерий Скачков и перворазрядник Никита Петровский.