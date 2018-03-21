Сегодня здесь стартует чемпионат Приволжского Федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин. Тольятти на этом турнире представят три воспитанника спортшколы олимпийского резерва «Шахматы».
Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, это международный гроссмейстер, мастер спорта Дмитрий Фрольянов, мастер ФИДЕ Валерий Скачков и перворазрядник Никита Петровский.
Уже есть необходимые договоренности о выделении делянки
Тренировка продлится до 23 марта
Деньги, которые жильцы домов платили за коммунальные услуги, 27-летний мужчина присваивал
Дорожный департамент администрации намерен в этом сезоне оперативно реагировать на деформации асфальтового покрытия
Об этом сообщили в администрации
Комплексная проверка систем оповещения была запланирована на 10 часов сегодняшнего утра
Сегодня начинаются подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод